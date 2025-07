Romano RIVELA: “Inter, Lookman ha già fatto questa scelta”

Come noto già da alcune ore, i primi giorni della prossima settimana saranno determinanti per il futuro di Ademola Lookman. La trattativa tra Inter e Atalanta entrerà nelle fasi cruciali ed è previsto un rilancio economico della proposta da parte di Ausilio e Marotta. Nel frattempo Fabrizio Romano svela un dettaglio:

“L’operazione Lookman riparte all’inizio della prossima settimana nella sua fase più importante. L’Inter dovrà migliorare la sua offerta, l’Atalanta insiste per i 50 milioni ma sa che il giocate vuole trasferirsi. Anche l’Atletico Madrid ha fatto spazio in rosa per lui ma Lookman non apre ad altre squadre finché l’Inter resta in corsa”.

Con queste parole pronunciate in un video del suo canale YouTube, l’esperto di mercato ha fatto capire come Lookman sia del tutto intenzionato ad aspettare l’Inter finché l‘affare rimarrà vivo, rinunciando quindi anche all’ipotesi di trasferirsi all’Atletico Madrid, club che – essendo straniero – sarebbe certamente più agevolato dall’Atalanta in sede di trattativa.