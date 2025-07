Il Milan ci prova: AFFONDO sul grosso obiettivo dell’Inter

Sono giorni decisivi per il calciomercato in entrata dell’Inter con gli ultimi colpi che la società sta cercando di mettere a segno per completare l’organico che, allenato dal nuovo tecnico Cristian Chivu, prenderà parte all’inizio della nuova stagione tra un mese, con la prima giornata di campionato a San Siro contro il Torino.

Come raccontato già questa mattina, l’Inter rischia di essere costretta a rinunciare ad un suo grande obiettivo per questa sessione estiva di mercato, vale a dire il giovane ed importante talento Giovanni Leoni. Tuttavia, ora si registra pure un forte interessamento del Milan che se dovesse diventare realtà suonerebbe come una beffa.

Secondo quanto riferito dai colleghi di Calciomercato.com, ci sono in questo momento sia Max Allegri che Zlatan Ibrahimovic in forte pressing sul difensore del Parma. Già nelle scorse settimane il Milan veniva indicato come club interessato a Leoni ma alla fine sembrava l’Inter ad essere in vantaggio, ora però sembra poter cambiare tutto di nuovo.