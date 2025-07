L’Inter ha troppi esuberi: cambio di piano per Taremi

La Gazzetta dello Sport propone un approfondimento sui molti calciatori che sono in questo momento in uscita dall’Inter. Oltre ai giovani Sebastiano Esposito e Asllani, per i quali si cerca una sistemazione in Serie A, verranno ceduti anche Buchanan (a un passo dal Villarreal) e Taremi, che ha appena rifiutato un club.

“Un ingaggio pesantissimo da 3 milioni netti a stagione fino al 2027: eccolo, il motivo per cui sarà più complicato piazzarlo. Ma gli estimatori non mancano: su Taremi, più di altri club, oggi ci sono Besiktas e Leeds. L’Inter lo lascerebbe partire volentieri anche a zero, essendo arrivato dopo la naturale scadenza di contratto con il Porto”, si legge sulla rosea.

Si tratta quindi di un cambio di strategia piuttosto interessante per quanto riguarda l’attaccante iraniano. Fino a pochi giorni fa Taremi era nella lista delle plusvalenze che l’Inter voleva fare per potersi mettere maggiori investimenti sul mercato in entrata. Adesso invece, pur di liberarsi dell’ingaggio, la società lo libererebbe anche senza incassare nulla.