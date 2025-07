Inter, in corso adesso vertice di mercato: novità per Chivu

Questa mattina ad Appiano Gentile si sono ritrovati tutti i calciatori dell’Inter assieme al nuovo staff tecnico di mister Cristian Chivu. Con l’inizio ufficiale del raduno i giocatori nerazzurri hanno svolto stamattina i test atletici – assenti soltanto Taremi e Frattesi – e poi da lunedì inizierà il ritiro vero e proprio.

Come riportato dai colleghi di Sky Sport ed inviati sul posto, al termine dei test e dell’allenamento i giocatori sono andati via da Appiano Gentile. Sono però rimasti all’interno del centro sportivo nerazzurro sia Chivu che la dirigenza con Baccin, il DS Ausilio e anche il presidente Marotta tutti presenti per un incontro.

Si è trattato di un vertice di mercato durante il quale i dirigenti dell’Inter hanno voluto dare a Chivu tutte le ultime novità sulle trattative della squadra. L’intento era infatti quello di aggiornate l’allenatore sulle prossime mosse del club, in particolare su Ademola Lookman per il quale è previsto un rilancio ad inizio della prossima settimana.