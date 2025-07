Donnarumma all’Inter? Il PSG sceglie il sostituto

In questi mesi dell’estate 2025 i dirigenti dell’Inter sono ovviamente concentrati sulla costruzione della rosa per la prossima stagione con i nuovi innesti che devono essere messi a disposizione di mister Cristian Chivu. Tuttavia, qualche riflessione sull’estate del 2026 non può inevitabilmente essere evitata, soprattutto per quanto riguarda i contratti in scadenza.

Ci sono infatti tanti giocatori importanti che sono attualmente in scadenza di contratto tra 11 mesi come De Vrij, Sommer, Acerbi, Mkhitaryan e Darmian. Ma oltre alle uscite ci sono possono essere anche delle interessanti occasioni di mercato. Da mesi si vocifera infatti di un interessamento dell’Inter per Gigio Donnarumma.

Il portiere della Nazionale Italiana è in scadenza a giugno 2026 col PSG e i discorsi sul rinnovo non sembrano essere così ben avviati. A confermarlo c’è anche la voce che arriva dal Portogallo sul fatto che il club francese ha messo nel mirino Diogo Costa, portiere del Porto e della sua Nazionale, lo riporta MaisFutebol.