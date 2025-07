Scudetto tra Napoli e Inter: Sacchi non ha dubbi

Manca circa un mese alla partenza del campionato di Serie A e gli allenatori con le relative squadre italiane sono impegnate nel lavoro di preparazione atletica mentre le società stanno provando a fare le giuste mosse di mercato per rinforzare la rosa e lottare per i rispettivi obiettivi nella prossima stagione.

L’obiettivo dell’Inter sarà quello di tornare a lottare per il vertice, sperando di poter riuscire a strappare lo Scudetto dal Napoli dopo che gli azzurri hanno saputo vincere il titolo per un solo punto nell’ultimo campionato. In merito a questo dualismo ha parlato l’ex allenatore Arrigo Sacchi in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

“Però, lo premetto, continuo a considerare il Napoli favorito per la lotta al titolo, e lo dico perché tengo conto di una serie di fattori. Prima di tutto, la conferma di Antonio Conte in panchina, e poi il rafforzamento della squadra. […] Il Napoli, per me, è davanti. L’Inter, se prenderà Lookman, potrà avvicinarsi e ingaggiare un duello che risulterà spettacolare”, le sue parole.