Frattesi assente al raduno dell’Inter: ECCO il motivo

Questa mattina, a partire dalle 7.00, Appiano Gentile si è ripopolato di staff e calciatori nerazzurri. Il primo ad arrivare è stato Cristian Chivu, che ha varcato i cancelli della Pinetina appena prima dei fratelli Esposito e di Petar Sucic, nettamente in anticipo rispetto alla convocazione fissata entro le 9.30.

Tutti gli interisti, ovviamente, si sono presentati regolarmente al primo appuntamento che apre la nuova stagione. Eccezion fatta per due calciatori: Mehdi Taremi e Davide Frattesi. L’attaccante, che rimane in uscita, avrà ancora altri giorni di riposo a disposizione per via delle settimane trascorse bloccato Iran insieme alla sua famiglia.

Nel caso di Frattesi, invece, per la data del suo rientro bisognerà attendere la metà della prossima settimana. Il centrocampista dell’Inter si è infatti sottoposto ad un intervento a un’ernia inguinale nelle scorse settimane ed avrà qualche giorno in più rispetto ai compagni. Una volta rientrato ad Appiano Gentile, potrà iniziare il recupero e rimettersi al pari dei compagni.