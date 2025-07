“Addio rifiutato”: saltano cessione e incasso per l’Inter

Siamo in una fase del calciomercato estivo in cui l’Inter sta cercando sia di raggiungere un accordo con l’Atalanta per il grande obiettivo Ademola Lookman, vero e proprio sogno dei nerazzurri, ma anche di fare dei movimenti in uscita per liberare spazio in rosa e per fare cassa con quei giocatori ormai fuori dal progetto.

Come riporta l’edizione odierna del quotidiano La Repubblica, c’è però anche chi si impunta e rifiuta una cessione che la dirigenza dell’Inter pregustava già per mettere a bilancio una corposa plusvalenza. Si tratta di Mehdi Taremi che, arrivato un anno fa a parametro zero, ha deluso le aspettative e infatti ora è nella lista esuberi.

La punta iraniana ha rifiutato la destinazione Botafogo che nei giorni scorsi aveva contattato l’Inter ed era disposto a fare un’offerta per l’ex Porto. Il club brasiliano ha infatti bisogno di un nuovo centravanti e sta cercando un profilo esperto ma Taremi ha rifiutato la destinazione perché vuole una squadra che gli permetta di restare in Europa.