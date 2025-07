Inter-Leoni, una sola speranza: cosa può succedere

Con le attenzioni dell’Inter rivolte in questo momento tutte su Ademola Lookman, comprensibilmente è stato messo da parte il nome di Giovanni Leoni come obiettivo per la difesa. Il club nerazzurro non ha alcuna intenzione di perdere di vista il centrale del Parma, ma allo stesso tempo sa bene che la trattativa potrebbe risultare sin troppo complicata.

Dedicando quasi tutto il budget rimasto a disposizione sull’attaccante nigeriano, a finanziare il colpo Leoni potrebbero solamente essere le cessioni. Ad oggi, grazie alle uscite di Stankovic e Buchanan, il tesoretto accumulato ammonta a 18 milioni. Se l’Inter riuscisse dunque a mettere insieme altri 25-30 milioni dagli addii di Asllani, Sebastiano Esposito, Taremi e Palacios, vi sarebbe margine per tornare sul difensore.

Come ricordato dal Corriere dello Sport, Leoni ha già accettato di aspettare l’Inter nell’incontro andato in scena con il suo agente lo scorso lunedì. Per convincere il Parma serviranno almeno 35 milioni di euro, altrimenti sarà difficile imbastire una trattativa. Il piano B per il club nerazzurro rimane invece Koni De Winter del Genoa, per il quale potrebbero bastare circa 15/20 milioni.