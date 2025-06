Agente Donnarumma in sede Inter: “Piace, non è mistero”

Questo pomeriggio, presso la propria sede, l’Inter ha ricevuto la visita di Enzo Raiola. Con il noto procuratore si è discusso in particolare del rinnovo del giovane Matteo Cocchi, talento che il club nerazzurro ha intenzione di blindare per le prossime stagioni.

Al termine dell’incontro con l’Inter, Raiola è stato raggiunto dai microfoni di Sky Sport per commentare un possibile interesse nerazzurro verso un suo assistito di lusso come Gigio Donnarumma. Queste le sue parole: “Dobbiamo risentirci con il Paris e poi vediamo, ha tante offerte. Eventualità Inter? Che piace non è un mistero. Ma non c’è nulla zero proprio adesso. Napoli figuriamoci”.