Nuovo contratto per Correa: giocherà il Mondiale per Club

Joaquin Correa è vicinissimo ad un nuovo accordo ufficiale. L’attaccante argentino, in scadenza di contratto con l’Inter, ha disputato contro ogni pronostico della scorsa estate tutta la stagione in forza alla formazione nerazzurra, riuscendo a rientrare nelle rotazioni specialmente in campionato.

Ora, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Tucu è pronto a lasciare subito l’Inter ed intraprendere un’esperienza che gli consentirà di giocare il prossimo Mondiale per Club. Correa ha trovato un accordo di massima con il Botafogo e sta per ultimare il trasferimento. Una volta sistemati alcuni dettagli legati ai bonus, l’argentino inizierà la nuova avventura in Brasile.