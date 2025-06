Incontro decisivo Inter-Fabregas: il Como dà l’ok

L’Inter è attesa ad una serata caldissima che potrebbe decidere il futuro del nuovo allenatore. Il club nerazzurro, come riferito da Sky Sport, ha ottenuto nel tardo pomeriggio di oggi l’autorizzazione da parte del Como ad incontrare Cesc Fabregas e proporre il posto in panchina lasciato vuoto dall’addio di ieri di Simone Inzaghi.

Decisivo, dunque, sarà l’incontro in programma questa sera a Londra tra il direttore sportivo Piero Ausilio e l’allenatore spagnolo. Fabregas, infatti, ha ribadito di trovarsi bene a Como e di non aver fretta di saltare ad una big in brevi tempi, soprattutto per la grande autonomia che il proprietario Mirwan Suwarso gli ha sempre concesso sin dal primo giorno in panchina.

Tutto è nelle mani di Fabregas: se accetterà la proposta sportiva ed economica dell’Inter, a quel punto il club nerazzurro potrà trattare direttamente con il Como il suo addio.