LIVE Inter a caccia del nuovo allenatore: Fabregas verso il no

Prosegue con grande insistenza la ricerca da parte dell’Inter per un nuovo allenatore. Dopo aver seguito le tappe dell’addio di Simone Inzaghi dopo il vertice di ieri pomeriggio con il club nella sede di Viale della Liberazione, Marotta e Ausilio hanno iniziato il casting per la panchina nerazzurra.

Il primo tecnico contattato è stato Cesc Fabregas, il quale però risulta parecchio legato al Como ed al suo progetto sportivo. In attesa di una risposta definitiva dell’allenatore spagnolo, le principali alternative rimangono gli ex nerazzurri Patrick Vieira e Cristian Chivu. Chance remote, invece, per Roberto De Zerbi e Thiago Motta.

15.07 – A margine di un convegno a Londra, Fabregas gela l’Inter: Credo molto nel progetto a lungo termine del Como, sono arrivato qui da giocatore e sono molto, molto felice perché qui posso lavorare nel modo che voglio”.

13.57 – Da Londra, il proprietario del Como Mirwan Suwarso blinda Cesc Fabregas al club lombardo: “Il nostro percorso è lungo e ruota attorno a Fabregas”.