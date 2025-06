Fabregas GELA l’Inter: “Credo molto nel Como”

Intervenuto a margine del convegno SWXS London, Cesc Fabregas – candidato numero uno per la panchina nerazzurra – ha gelato l’Inter ribadendo di voler continuare a lavorare sul progetto del Como. Il tecnico spagnolo, che nelle prossime ore dovrebbe essere raggiunto a Londra dal direttore sportivo Piero Ausilio, in questo modo si allontana dalla prospettiva di diventare il nuovo allenatore interista dopo Simone Inzaghi.

Queste le sue parole rimbalzate su La Gazzetta dello Sport: “Ho iniziato con questo club perché pensavo a un progetto a lungo termine. Non voglio finire la mia carriera in un club dove c’è un progetto per uno o due anni, e poi termina tutto. Credo molto nel progetto a lungo termine del Como, sono arrivato qui da giocatore e sono molto, molto felice perché qui posso lavorare nel modo che voglio. Abbiamo gli stessi obiettivi e la stessa ambizione. Il presidente mi permette di lavorare come voglio, nel modo in cui vedo le cose. Fortunatamente condividiamo la stessa visione, lo stesso obiettivo, che è arrivare il più in alto possibile. Insieme siamo diventati davvero una buona squadra, in una piccola città, in un piccolo club – perché siamo ancora un piccolo club – ma con grandi, grandissime ambizioni per il futuro”.