Gazzetta: “Fedelissimo di Inzaghi può rescindere con la clausola”

A seconda di chi sarà il nuovo allenatore dell‘Inter, la rosa nerazzurra potrebbe andare incontro ad una vera e propria rivoluzione. I calciatori più a rischio, ovviamente, sono quelli un po’ più avanti con l’età rispetto al resto del gruppo. Tra questi, dunque, riflessioni verranno fatte in particolare su Acerbi, Mkhitaryan, de Vrij, Darmian e Sommer.

Tutti questi, tra l’altro, hanno nei propri contratti una clausola di uscita unilaterale che consentirebbe al club di salutarli con una stagione di anticipo. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, è soprattutto Acerbi ad essere a rischio. Il centrale, fedelissimo di Inzaghi, potrebbe non rientrare nel progetto sportivo di quello che sarà il nuovo tecnico nerazzurro.

Come ribadito dalla rosea “la linea verde dettata da Oaktree impone ulteriori riflessioni”, e proprio Acerbi potrebbe finire nel mirino del fondo americano tramite “una clausola di uscita unilaterale inserita nell’ultimo rinnovo”. L’ex Lazio, così come gli altri ultratrentenni – eccezion fatta per Arnautovic e Correa in scadenza – partiranno comunque per il Mondiale per Club.