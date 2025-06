Dall’Inghilterra: Inter su Rashford, i dettagli dell’affare

Lo scorso mercato di gennaio, essendo tutti a conoscenza del bisogno di un rinforzo offensivo nella rosa dell’Inter, tanti procuratori hanno provato ad offrire i loro migliori assistiti a Marotta per la seconda parte della stagione che si è appena conclusa. Tra i nomi accostati ai nerazzurri c’erano quelli di Marco Asensio, Joao Felix e di Marcus Rashford.

L’attaccante inglese alla fine è passato in prestito dal Manchester United all’Aston Villa, club con il quale ha giocato anche la Champions League fino ai quarti di finale prima di essere eliminato proprio dal PSG. Adesso è tornato ai Red Devils ma il suo futuro appare altrove e secondo fonti inglesi potrebbe riguardare pure l’Inter.

Secondo quanto riportato dal Sun, l’Inter è una delle squadre che segue con attenzione Rashford. Si tratta di un attaccante da oltre 130 gol in carriera con la maglia del Manchester United e che ha certamente quindi grande talento ed esperienza. I nerazzurri devono rimpolpare il reparto avanzato dopo gli addii di Correa e Arnautovic.

Inoltre, è in bilico anche la posizione di Taremi che non ha convinto nel suo primo anno di Serie A. Sul centravanti inglese ci sono anche altre società straniere molto importanti come il Barcellona quindi l’Inter dovrà stare attenta se vorrà provare davvero a mettere sotto contratto il 27enne numero 10 dello United.

La volontà di Rashford sembra esserci visto che il Sun scrive anche che sia desideroso di un’esperienza fuori dal Regno Unito. Potrebbe arrivare a titolo definitivo perché il club di Manchester non vuole più un prestito e il suo costo del cartellino è sceso molto ma ha ancora un contratto lungo e valido fino al 2028.