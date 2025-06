Sky – Il Como conferma Cesc Fabregas in panchina

Arriva una grossa novità nella trattativa tra l’Inter e il suo allenatore prescelto che risponde al nome di Cesc Fabregas. Il tecnico spagnolo ha fatto molto bene quest’anno con il Como nella sua prima esperienza in Serie A e ha condotto la squadra al decimo posto in classifica esprimendo un bel gioco.

Per queste ragioni l’Inter ha messo gli occhi su di lui come prima opzione per il dopo Simone Inzaghi che ieri ha ufficialmente lasciato la società nerazzurra dopo quattro stagioni. La novità che riguarda Fabregas non è però affatto positiva per quanto riguarda l’Inter e i suoi tifosi visto che sembra essere stato blindato dal Como.

Il numero uno della società biancoblù, Mirwan Suwarso, ha infatti ammesso di avere tutte le intenzioni di continuare il suo progetto con il tecnico spagnolo. Queste le parole: “Il nostro percorso è lungo e ruota attorno a Fabregas”, ha dichiarato il presidente del club sul lago come raccolto dai colleghi di Sky Sport.