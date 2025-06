La Juve teme l’ostacolo Inter: “Accelerata per la punta”

Torna un grande duello di mercato tra Inter e Juventus che può animare i tavoli delle trattative per i prossimi giorni visto che c’è la sessione straordinaria di questa prima metà di giugno con entrambe le società che parteciperanno poi al Mondiale per Club negli Stati Uniti e hanno bisogno di rinforzi di peso.

L’Inter ha bisogno di importanti rinforzi sul mercato soprattutto per quanto riguarda il reparto avanzato, visto che sono in scadenza di contratto a fine mese Correa e Arnautovic e anche Taremi è in bilico dato che non ha convinto affatto nel suo primo anno di Serie A. Ecco quindi da dove nasce il duello con la Juve.

Come riportato quest’oggi da Tuttosport, la società bianconera ha intensificato i contatti per Jonathan David che viene giudicato il rinforzo perfetto per l’attacco. Sulla punta canadese che si sta per svincolare da Lille, c’è da tempo anche l’Inter e per questo motivo la Juventus ha accelerato per evitare l’ostacolo nerazzurro.