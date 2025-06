LIVE Il VERTICE Inzaghi-Inter: cosa sta succedendo

E’ giungo l’attesissimo giorno del confronto in casa Inter: Simone Inzaghi, infatti, quest’oggi nel primo pomeriggio incontrerà la dirigenza al gran completo presso la sede di Viale della Liberazione a Milano. L’addio, dopo la finale di Champions League persa malamente, appare in questo momento come uno scenario assai probabile.

La ricchissima offerta da 50 milioni di euro netti in due stagioni dall’Al-Hilal, inoltre, tenta non poco l’allenatore nerazzurro ad accettare l’Arabia Saudita. Seguiremo questa giornata con aggiornamenti minuto per minuto per capire quale sarà il futuro di Inzaghi e su quale profilo eventualmente l’Inter punterà per la panchina.

PREMI F5 PER AGGIORNARE

10.57 – Roberto De Zerbi, uno dei principali candidati accostati alla panchina dell’Inter, ha parlato questa mattina così del suo futuro: alfredopedulla.com: “Sto bene a Marsiglia e non c’è stata alcuna chiamata di altri club”.

9.14 – In Spagna sono sicuri che il vero sogno dell‘Inter per la panchina in caso di addio di Inzaghi sia il Cholo Simeone.

8.59 – In attesa di ricevere una risposta definitiva da Inzaghi nel confronto di questo pomeriggio, l’Inter ha avuto un contatto diretto con Cesc Fabregas.

8.49 – Pur di convincere Inzaghi, l’Al-Hilal promette un mercato faraonico: in chiusura il primo colpo Theo Hernandez dal Milan per 30 milioni.

7.45 – Fabrizio Romano annuncia: “Al-Hilal sempre più fiducioso del sì di Simone Inzaghi. Si decide tutto nel giro di 24/48 ore).