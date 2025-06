Dopo un rapido colloquio interno, in seguito al divorzio con Simone Inzaghi, i dirigenti dell’Inter hanno deciso di puntare tutto su Cesc Fabregas. L’allenatore spagnolo piace per le sue idee moderne mostrate al primo anno di Serie A con il Como ed è stato immediatamente contattato dal club nerazzurro in video call per il posto in panchina.

Lo spagnolo, però, è parecchio legato al Como e prima di accettare di sposare il progetto dell‘Inter vorrebbe avere ampie garanzie sul mercato. Il tecnico, nello specifico, vorrebbe ampi poteri sul mercato per cercare di modellare l’organico nerazzurro a sua immagine e somiglianza. Qualora i prossimi contatti dovessero dare esito negativo, il club nerazzurro avrebbe già pronte due alternative.

Queste le ultime di Gianluca Di Marzio: “L’Inter ha pronte delle alternative che rispondono ai nomi di Cristian Chivu e Patrick Vieira, sul quale è stato fatto un pensiero nella serata di oggi. L’Inter scioglierà questi dubbi a seconda di quella che sarà la risposta di Fabregas. Le parti si sono prese quale ora di tempo, il Como è convinto che alla fine Fabregas resterà”.