Di Marzio: “Fabregas ha chiesto di rivoluzionare l’Inter”

In un appuntamento più caldo del solito, per via del divorzio ufficiale avvenuto questo pomeriggio tra l’Inter e Simone Inzaghi, su Calciomercato L’originale di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha rivelato i dettagli del primo contatto avvenuto tra il club nerazzurro e Cesc Fabregas. Lo spagnolo avrebbe dato disponibilità di massima, chiedendo però in cambio garanzie importanti prima di accettare la proposta per trasferirsi a Milano.

Queste le parole del giornalista: “L’Inter non aveva un sostituto in mano, ha avviato oggi concretamente i contatti per i sostituti, forse perché pensava in un ripensamento di Inzaghi. Dopo che Inzaghi ha lasciato la sede, Marotta, Ausilio e Baccin hanno scelto di approfondire il profilo di Cesc Fabregas. Il contatto diretto è avvenuto in video call con lo spagnolo a Londra. Fabregas ha parlato con la società, ha fatto le sue richieste, ha chiesto soprattutto se la società è disposta ad accontentarlo nel rivoluzionare la squadra a sua immagine e somiglianza. Lui a Como ha tutto quello che gli serve, la società gli ha dato ogni garanzia. Per lasciare quell’isola felice, lui vuole garanzie dall’Inter. Le parti si sono prese quale ora di tempo, il Como è convinto che alla fine Fabregas resterà”.