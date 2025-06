Sky: “Fabregas apre all’Inter, primo contatto”

Sono in netto rialzo le chance per Cesc Fabregas di diventare il nuovo allenatore dell’Inter. L’allenatore spagnolo, infatti, è il candidato numero uno per la panchina nerazzurra dopo l’addio annunciato questo pomeriggio da Simone Inzaghi.

Come ribadito questa sera da Sky Sport, una volta consumato il divorzio con il tecnico piacentino, l’Inter ha immediatamente contattato l’allenatore del Como per sondare la sua disponibilità. Da parte di Fabregas, che nelle scorse settimane ha rifiutato la corte di Bayer Leverkusen e Roma, sembrerebbe esserci apertura.

Lo spagnolo dovrà ovviamente discuterne col Como, club cui è legato contrattualmente, prima di poter intraprendere ufficialmente le trattative per diventare il nuovo allenatore dell’Inter.