Contatto diretto Inter-Fabregas: svelata la risposta

In attesa di scoprire la volontà di Simone Inzaghi, orientato sempre di più verso la ricca offerta araba dell’Al-Hilal, l’Inter ha iniziato precauzionalmente a muoversi in caso di divorzio. Nonostante i numerosi profili attualmente valutati sul tavolo nerazzurro, il prescelto sembra essere proprio Cesc Fabregas.

Nelle scorse ore, come svelato dal Corriere dello Sport, c’è stato un contatto diretto tra l‘Inter e lo spagnolo. Il tecnico, contrattualmente legato al Como, non ha ancora detto sì, ma non ha nemmeno chiuso la porta all’interesse nerazzurro. E questa è una buona notizia per il club interista, considerato che dinnanzi all’interesse prima di Bayer Leverkusen e recentemente della Roma non era arrivata dall’allenatore la stessa apertura.

Insomma, in caso di addio di Inzaghi, l’Inter andrà con convinzione su Fabregas, scartando dunque gli altri profili ancora in lizza. Da Chivu a Vieira, passando per Palladino e De Zerbi, altri tecnici caldi nei pensieri dei dirigenti interisti.