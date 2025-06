Bomba dalla Spagna: “Il sogno dell’Inter è Simeone”

Nella giornata in cui si deciderà il futuro di Simone Inzaghi, atteso ad un confronto da dentro o fuori con la dirigenza dell’Inter, in Spagna rilanciano un nome per certi versi a sorpresa tra i candidati per la panchina nerazzurra.

Si tratta infatti di un profilo che è sempre stato legato ai colori nerazzurri, ma che in questo momento viene visto più come “un sogno” che come una pista concreta. Come riferito da AS, si tratta di Diego Simeone, tecnico legato contrattualmente all’Atletico Madrid fino al 2027. Proprio questo dettaglio, infatti, rende tutto più complicato.

Era stato lo stesso Simeone nel 2016 ad annunciare che un giorno sarebbe certamente tornato a Milano dopo l’esperienza da calciatore in maglia nerazzurra: “I miei figli, mia moglie, mio papà, tutti sanno che un giorno allenerò l’Inter”. Quel giorno sembra potersi avvicinare sempre più, anche se difficilmente sarà l’argentino a raccogliere eventualmente adesso l’eredità di Inzaghi in panchina.

Come riferito dal quotidiano spagnolo, Simeone rappresenta un chiodo fisso a Milano, anche perché probabilmente raccoglierebbe il consenso totale dei tifosi dopo una stagione finita senza titoli in bacheca. Ci sarebbe stato davvero un tentativo da parte dei nerazzurri, consapevoli di tutte le difficoltà del caso. Oltre ad un contratto ancora lungo coi colchoneros, però. Simeone sta già programmando la nuova stagione con l’Atletico Madrid.