Follie Al-Hilal per Inzaghi: Theo Hernandez il primo regalo

L’Al-Hilal sta cercando in ogni modo di convincere Simone Inzaghi ad accettare la propria proposta contrattuale. Il tecnico dell’Inter, che quest’oggi incontrerà la dirigenza nerazzurra al completo, dopo la durissima sconfitta di Champions League sembra aver cominciato a prendere seriamente in considerazione l’offerta faraonica dall’Arabia Saudita pronta sul suo tavolo da giorni.

Nello specifico, l’allenatore italiano andrebbe a guadagnare circa 50 milioni di euro netti per due stagioni. E non è tutto, perché ad Inzaghi andrebbe garantito un mercato da spese quasi illimitate, a partire dal primo acquisto in chiusura proprio dalla Serie A. Come scritto da La Gazzetta dello Sport, infatti, il primo regalo per l’allenatore dell’Inter potrebbe arrivare dal Milan.

L’Al-Hilal attende quest’oggi il sì definitivo di Theo Hernandez alla proposta da 18 milioni a stagione, dopo aver raggiunto l’intesa con i rossoneri per la cessione del francese per 30 milioni di euro. L’esterno, dopo le numerose battaglie degli ultimi derby, potrebbe dunque ritrovarsi Inzaghi in panchina in questa nuova esperienza in Arabia.