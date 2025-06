Inter, brivido sul bomber: la Juve avanza i contatti

Si è ufficialmente aperto da poche ore il calciomercato introdotto quest’anno dalla Fifa e valido per i primi dieci giorni del mese. Una finestra straordinaria che consentirà ai club qualificati per il Mondiale per Club di metà giugno di poter rinforzare i propri organici ed arrivare preparati alla competizione che avrà luogo negli Stati Uniti.

L’Inter, ad esempio, ha già chiuso ben due colpi che saranno a disposizione nel giro di pochi giorni. Il primo è Petar Sucic, già bloccato dal club nerazzurro lo scorso gennaio. Il secondo, invece, è Luis Henrique, proveniente dal Marsiglia e sbarcato a Milano nella giornata di ieri per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto.

Un altro obiettivo molto forte del mercato dell’Inter è Jonathan David, attaccante del Lille in scadenza di contratto. Sul bomber canadese è fortissima la concorrenza italiana, a partire da Napoli e Juventus. I bianconeri, secondo Sky Sport, sono quelli messi meglio in questo momento sul classe 2000: nelle scorse ore hanno avanzato i contatti con il suo entourage e puntano a chiudere entro pochi giorni.