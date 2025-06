Romano: “Al-Hilal ci crede. Sì di Inzaghi in 24 ore”

In Arabia Saudita sono sempre più sicuri che Simone Inzaghi abbia intenzione di accettare la ricca proposta da circa 50 milioni di euro netti in due stagioni. L’allenatore dell’Inter è atteso dal vertice decisivo che avverrà nella giornata odierna coi dirigenti nerazzurri. Un incontro nel quale chiederà garanzie dal mercato in caso di permanenza, ma soprattutto in cui darà una risposta certa sul suo futuro.

Nel frattempo, come riferito da Fabrizio Romano, l’Al-Hilal è sempre più ottimista in merito all’ingaggio del tecnico interista. Qualora la trattativa dovesse sbloccarsi, l’Inter andrebbe subito a bussare alla porta del Como per cercare di sbloccare il profilo di Cesc Fabregas per la propria panchina.

Queste le ultime secondo l’esperto di mercato: “L’Al-Hilal è sempre più fiducioso di ottenere il semaforo verde da Simone Inzaghi in 24/48 ore, confermato. Cesc Fabregas rimane uno dei principali nomi sulla lista dell’Inter, ma tutto dipende dal Como”.