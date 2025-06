GUAIO Mondiale per Club: l’Inter rischia un freno alla stagione

Al termine di questa lunghissima stagione che per l’Inter è terminata con una grossa delusione e la sconfitta in finale di Champions League contro il PSG, non c’è spazio per recuperare e riposare. I giocatori nerazzurri sono infatti chiamati a scendere in campo tra due settimane per il nuovo Mondiale per Club a 32 squadre.

Il torneo si svolgerà negli Stati Uniti d’America da metà giugno a metà luglio (qui il calendario dell’Inter) ma rischia di veder arrivare un’Inter svuotata sia nelle energie fisiche che nel morale dopo la batosta contro il PSG in finale. Sarà quindi un torneo che potrebbe da un lato rinvigorire l’umore della squadra ma anche peggiorare il senso di stanchezza.

Chiunque sarà l’allenatore dell’Inter dovrà quindi lavorare molto con il suo organico per cercare di risollevarlo da questo grande rammarico di fine stagione ma anche programmare al meglio le vacanze e la preparazione estiva in vista della prossima stagione di Serie A che riprenderà il fine settimana del 23-24 agosto.