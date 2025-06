Gazzetta: “Ecco la lista delle cessioni CERTE all’Inter”

In attesa di definire chi sarà l’allenatore dell’Inter per la stagione 2025/26 con l’incontro di martedì 3 giugno tra la dirigenza nerazzurra e Simone Inzaghi, si riflette già sul mercato estivo. La finestra per le trattative si è ufficialmente aperta il 1 giugno e chiuderà il 10 in modo da permettere alle squadre di rinforzarsi per il Mondiale per Club e poi riaprirà come sempre a luglio.

In casa Inter a tal proposito spunta già una lista di cessioni che saranno effettuate nel corso dell’estate in modo da dare una rinnovata all’organico nerazzurro che affronterà la prossima stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport, ci sono almeno sei giocatori ad oggi in rosa che potrebbero presto salutare Appiano Gentile per trasferirsi altrove.

Certi dell’addio sono Correa e Arnautovic che sono in scadenza di contratto e poi anche Asllani, Taremi, Frattesi e Bisseck hanno buone possibilità di salutare. Se per il regista albanese e la punta iraniana si cercherà una sistemazione visto che hanno deluso, con gli ultimi due della lista si cercherà invece di fare un bel gruzzoletto poi da reinvestire.