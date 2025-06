L’Inter si finanzia con gli addii: tesoretto da 60 MILIONI

Sarà un’estate turbolenta quella che attende l’Inter. Il calciomercato avrebbe dovuto portare una ventata di aria fresca, ma dopo la sconfitta di Champions League le novità potrebbero assumere proporzioni più grandi, al netto del futuro di Simone Inzaghi.

Il calciomecato, infatti, dovrebbe vedere il club molto attivo in entrata, ma non sono da escludere alcune cessioni in grado di finanziare ulteriormente la campagna acquisti. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, l’Inter potrebbe avere un’ulteriore tesoretto da 60 milioni di euro, grazie a due addii.

Il primo potrebbe essere quello di Davide Frattesi, che dopo la delusione di sabato sera partirebbe sicuramente in caso di permanenza di Inzaghi. L’Inter potrebbe ricavare dalla sua cessione circa 30 milioni di euro, la stessa cifra che potrebbe regalare Yann Bisseck, già da tempo nel mirino di diverse squadre.