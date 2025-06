Fabregas blindato a Como: il piano dell’Inter per liberarlo

Il futuro di Simone Inzaghi continua ad essere avvolto da un alone di mistero: da un lato c’è la società che vorrebbe continuare questo percorso e infatti il presidente Beppe Marotta ha sempre speso parole di grande elogio, dall’altro ci sono le sirene arabe e offerte molto importanti a livello economico che possono cambiare tutto.

In attesa dell’incontro che sancirà il destino dell’attuale allenatore nerazzurro, la dirigenza dell’Inter si sta guardando intorno e uno dei tecnici che piacciono di più risponde al nome di Cesc Fabregas. Il Como però ha blindato il suo allenatore e non vorrebbe lasciarlo partire come visto con Roma e Bayer Leverkusen che ci avevano provato.

Il Corriere dello Sport sottolinea però che se l’Inter dovesse fare un tentativo concreto con il tecnico spagnolo, nel caso in cui Inzaghi dovesse comunicare l’addio, si potrebbe arrivare a un accordo. Fabregas potrebbe infatti vacillare di fronte alle lusinghe dell’Inter e incontrarsi con la società per capire il loro programma andando poi a chiedere al Como di essere liberato.