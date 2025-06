Addio Bisseck: l’Inter ha pronti DUE sostituti in difesa

Sarà un’estate di cambiamenti quella che attende l’Inter, sebbene non ci sarà la rivoluzione totale, come invece molti tifosi sembravano attendere. La dirigenza nerazzurra, infatti, sembra intenzionata a confermare buona parte della rosa di questa stagione, salvo qualche eccezione, che potrebbe finanziare il mercato in entrata.

Uno dei nomi papabili è quello di Yann Bisseck. Il difensore tedesco è da tempo uno dei giocatori nerazzurri maggiormente nel mirino di grandi squadre e un suo addio non sarebbe da escludere, come confermato da La Gazzetta dello Sport.

Non a caso, l’Inter avrebbe già individuato alcuni possibili sostituti in grado di rinforzare il reparto. Piacciono entrambi i difensore del Bologna, Sam Beukema e Jhon Lucumì, così come Koni De Winter del Genoa.