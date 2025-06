Inter, nuovo COLPO dal Verona: affare da 12 milioni

Conclusa la stagione per l’Inter è tempo di ragionare sulla prossima con la sessione di mercato che ora è ufficialmente cominciata e ai nerazzurri serviranno dei rinforzi subito in questi primi dieci giorni di giugno per il Mondiale per Club che è ormai alle porte: il prossimo innesto può arrivare da una società di Serie A.

Dopo gli acquisti già confermati e in attesa soltanto di ufficialità di Petar Sucic e Luis Henrique, l’Inter ha bisogno di nuovi innesti in altre zone del campo. Si seguono sempre diverse piste per attacco e difesa ma i colleghi di TMW rilanciano un nuovo obiettivo di mercato per l’Inter che arriverebbe dall’Hellas Verona.

Si tratta di Jackson Tchatchoua, esterno destro di centrocampo ma all’occorrenza anche di difesa, che ha concluso un buon campionato con la formazione scaligera e aiuterebbe a ringiovanire la rosa. Non c’è solo l’Inter sulle tracce del camerunese classe 2001 e la richiesta del Verona è pari a circa 12 milioni di euro.