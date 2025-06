Mercato Inter, la punta del Man United scavalca le gerarchie

Nelle gerarchie della lista di mercato dell’Inter per l’attacco dell’anno prossimo ci sono diversi obiettivi che la società sta cercando di scremare per individuare il migliore sia dal punto di vista tecnico che economico. Nelle ultime ore c’è stato un sorpasso in queste gerarchie che avvicina una nuova punta ai nerazzurri.

Si tratta di Rasmus Hojlund, centravanti del Manchester United che ha superato altri nomi per l’attacco presenti sul taccuino di Ausilio e Marotta. L’ex punta dell’Atalanta conosce già bene la Serie A ma ha faticato negli ultimi due anni in Inghilterra e potrebbe scegliere ancora l’Italia, e una big come l’Inter, per tornare a brillare.

Il nome di Hojlund è da tempo nel mirino dell’Inter ma, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ha superato altri attaccanti come Zirkzee o Bonny. Non si può però escludere che la dirigenza nerazzurra decida di puntare sull’acquisto di due nuovi uomini offensivi se anche Taremi dovesse partire come Correa e Arnautovic.