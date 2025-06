Chivu nella lista allenatori per l’Inter: la risposta del Parma

Sono ore molto calde in casa Inter per quanto riguarda il futuro della panchina della prima squadra. Dopo la disfatta in finale di Champions League sembra che sia più in bilico la decisione di Simone Inzaghi di restare in nerazzurro ma la società vorrebbe trattenerlo: tutto verrà deciso nell’incontro che si terrà nelle prossime ore.

Il club di viale della Liberazione nel frattempo ha stilato una lista di possibili tecnici interessanti per un’eventuale sostituzione di Inzaghi e tra i diversi nomi seguiti c’è pure quello di Cristian Chivu, allenatore che ha fatto la sua prima esperienza in Serie A con il Parma negli ultimi mesi di questa stagione subentrando a Fabio Pecchia.

L’ex difensore rumeno ha fatto un buon lavoro con i ducali ottenendo una salvezza non semplice e la società, come riporta Orazio Accomando di DAZN, ha in programma un incontro per raggiungere un’intesa con Chivu per il prolungamento fino al 2027 in modo da allontanare l’Inter e le altre squadre interessate.