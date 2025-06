Frattesi priorità per il Napoli: le CIFRE dell’affare

Nelle scorse ore ha fatto discutere il presunto confronto tra il tecnico Simone Inzaghi e Davide Frattesi in merito al mancato ingresso del centrocampista numero 16 in finale col PSG. Già a gennaio la mezzala ex Sassuolo era sembrata molto vicina alla partenza dall’Inter con tante squadre interessate a lui e pure quest’estate sembra che il suo addio sia possibile.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, riporta l’interesse del Napoli che ha come obiettivi primari Lee, esterno offensivo del PSG, e lo stesso Frattesi. Il centrocampista dell’Inter piace molto sia all’allenatore Antonio Conte che al DS del club azzurro Giovanni Manna che è pronto a tornare all’assalto in estate.

Prima però ci sarà da attendere la decisione di Inzaghi sul suo futuro all’Inter e l’eventuale nomina di un nuovo allenatore. A quel punto, se verrà ritenuto opportuno, la società nerazzurra aprirà le porte all’addio del suo numero 16 con il Napoli che a gennaio si fermato dopo una richiesta superiore ai 45 milioni di euro ma ora il costo di Frattesi è calato.