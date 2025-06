Rabbia Frattesi in finale: rivelata la risposta di Inzaghi

Davide Frattesi poteva essere una delle armi dell’Inter a gara in corso contro il Paris Saint-Germain, ma così non è stato. Il centrocampista è rimasto in panchina tutta la partita, esprimendo il suo disappunto per la scelta di Inzaghi nel post-partita.

Frattesi ha chiesto chiarimenti al fischio finale sul perché non sia stato mandato in campo. Come rivela Tuttosport, Inzaghi avrebbe risposto al centrocampista facendogli notare i due infortuni, di Bisseck e Calhanoglu, che avrebbero cambiato i piani partita.

Non sembra essere bastato, però, a placare il rammarico di Frattesi, come testimonia il messaggio social del giocatore il giorno dopo la gara. Aumentanto, pertanto, le possibilità di vederlo lontano dall’Inter in futuro, specie in caso di permanenza di Inzaghi.