Chi è Fabregas: la prima scelta dell’Inter per la panchina

In casa Inter si riflette sul futuro della panchina e una delle opzioni per l’eventuale sostituto di Simone Inzaghi porta a Cesc Fabregas. Come già riportato su queste colonne, secondo le ultime voci potrebbe essere proprio lo spagnolo a prendere questo incarico in nerazzurro dopo essere stato accostato anche ad altri club.

Vediamo ora di scoprire meglio alcune caratteristiche come lo stile di gioco di Fabregas che alle sue spalle ha una carriera da allenatore ancora molto breve vista la giovane età ma è certamente un profondo conoscitore del mondo del calcio avendo vinto tutto tra Arsenal, Chelsea, Barcellona e nazionale spagnola da calciatore.

Fabregas Inter

In caso di separazione con Inzaghi, l’Inter dovrebbe certamente andare a individuare un nuovo allenatore in tempi rapidi perché il prossimo 14 giugno comincia ufficialmente il Mondiale per Club nel suo nuovo format a 32 squadre e per l’Inter non ci sarà quindi molto tempo per riflettere sulle scelte disponibili.

Il profilo di Fabregas piace da tempo alla dirigenza dell’Inter che però non ha mai avuto contatti in precedenza perché sempre soddisfatta del lavoro di Inzaghi. Dopo che nelle scorse settimane Fabregas sembrava pronto a salutare Como con sondaggi di Roma e Bayer Leverkusen nel suo futuro ora potrebbe esserci l’Inter.

Carriera Fabregas

La carriera di Fabregas è certamente più ricca per quanto riguarda quella da calciatore piuttosto che da allenatore. Come tecnico lo spagnolo ha infatti guidato finora soltanto il Como, prima a livello giovanile e poi in prima squadra, sia in Serie B prima da vice e poi ad interim che quest’anno nel suo primo campionato di Serie A.

Nella stagione 2023/24 ha avuto una breve esperienza come allenatore della prima squadra del Como in Serie B ma soltanto ad interim. Da questa stagione è invece a tutti gli effetti il tecnico ufficiale della squadra in riva al lago e l’ha condotta ad un soddisfacente decimo posto in Serie A esprimendo un bel gioco.

Modulo e idee tattiche di Fabregas

Il modulo più utilizzato da Fabregas è il 4-2-3-1 perché gli consente di schierare tanti giocatori di talento e di attacco per praticare al meglio le sue idee tattiche, come ad esempio quel Nico Paz che ha stregato proprio l’Inter negli ultimi mesi. Predilige infatti un gioco molto corale fatto di fraseggi, scambi corti e anche diversi uno contro uno sulle corsie esterne.

Lo stesso tecnico del Como ha ammesso alcune settimane fa di essere molto attratto dall’Inter e dal suo modo di giocare. Questo studio che l’ex calciatore del Chelsea ha fatto della rosa e dello stile nerazzurro potrebbe certamente aiutarlo ad inserirsi al meglio, qualora Marotta e la dirigenza decidessero di affidargli l’incarico della panchina dell’Inter.