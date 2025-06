Il giorno dopo la clamorosa debacle in finale di Champions League contro il PSG, in casa Inter si apre subito la discussione attorno alla panchina e al futuro di Simone Inzaghi che si deciderà nelle prossime ore. Direttamente dal suo canale YouTube, il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà proprio poco fa ha fatt il punto della situazione a caldo: “Inzaghi e la dirigenza dovranno vedersi a stretto giro di posta, tra poche ore. Dopodomani al massimo perché poi si va al Mondiale e perché anche stamattina dall’Arabia trapela la fiducia enorme che Inzaghi possa accettare l’offerta clamorosa che è stata recapitata, circa 75 milioni in tre anni. La fiducia è enorme perché gli hanno promesso una campagna acquisti faraonica. La fiducia deve passare attraverso la decisione di Inzaghi e chiaramente attraverso eventuali colpi di scena che non escludo perché mi avevano detto che anche un club della Premier League insospettabile aveva fatto dei sondaggi importanti per Inzaghi.

Pedullà poi aggiunge: “Credo che sarebbe complicato ripartire perché è stata una sconfitta umiliante, sei stato preso a schiaffi, non ti perdonerebbero nulla. Ammesso che ti stiano perdonando qualcosa adesso. Al primo pareggio o sconfitta sarebbe peggio di prima. È stato un ciclo proficuo, sono arrivati dei trofei, uno scudetto vinto, due finali di Champions… È vero che il percorso lo dimenticano tutti quando a casa non porti l’arrosto, se questo arrosto diventa fumo è complicato pensare al percorso quando sei scaraventato dall’altra parte in quel modo”.



Ma chi sarebbe, nel caso, il candidato alla sostituzione di Inzaghi? “Vi confermo quanto avevo già detto, anticipando questo interesse concreto dell’Inter nei riguardi di Cesc Fabregas – dice il giornalista -. Ne ho parlato soltanto sottolineando questi lavori sotto traccia e rifiuti di Fabregas ad altre opportunità. Il Como è pronto a pagarlo 5 milioni di euro all’anno e sarebbe un allenatore strapagato da una proprietà molto ricca. Un solo club al mondo oggi potrebbe portar via Fabregas al Como e questo Club si chiama Inter. Dobbiamo però aspettare perché è successo talmente tanto che ci sono solo le tracce e le indicazioni. Il resto lo vedremo”.