Da cosa deve ripartire l’Inter dopo la finale di Champions

Prima che l’Inter scendesse in campo per la finale di Champions League, avevamo proposto un elenco di giocatori che erano a rischio addio alla maglia nerazzurra. Dopo questa grande delusione per tutto il popolo interista, le posizioni di questi calciatori restano senza dubbio in bilico ma da cosa sarebbe bene invece ripartire?

Secondo la redazione di Passione Inter, lo zoccolo duro della formazione nerazzurra può risultare ancora importante e dovrebbe ripartire dai suoi punti fermi come Barella, Bastoni, Lautaro Martinez e Thuram. Servirà però un rinnovamento della rosa che possa portare forze fresche ad un organico che appare molto stanco da anni di gare ad alto livello.

Come già annunciato tempo fa dalla società, nel corso dell’estate ci saranno parecchie novità sul fronte del mercato. Saranno infatti molto importanti anche le strategie che la società attuerà per portare volti nuovi nella rosa dell’Inter e dare una bella rinfrescata alla prima squadra che va certamente ringiovanita.

Chiunque sarà l’allenatore dell’Inter il prossimo anno avrà bisogno di un organico più fresco, atletico e tecnico per avviare un nuovo ciclo. Da questo punto di vista il Mondiale per Club potrebbe essere un banco di prova interessante per capire in primis chi sarà la guida tecnica e poi se si vedranno già in breve tempo le prime novità.