PSG-Inter: per 8 (+1) può essere l’ultima gara in nerazzurro

Questa sera l’Inter terminerà la sua lunghissima stagione giocando la partita più importante dell’anno, ovvero la finale di Champions League contro il PSG. Per alcuni giocatori, e anche un’altra figura molto importante, questa potrebbe essere l’ultima gara con la divisa nerazzurra prima di un addio estivo.

Gli unici due calciatori certi di salutare la squadra dopo PSG-Inter sono i due attaccanti Arnautovic e Correa che hanno il contratto in scadenza. Ci sono poi le situazioni relative a De Vrij, Acerbi, Bisseck, Frattesi, Asllani e Mkhitaryan: questi giocatori sono tutti in bilico e non sono certi di restare nel club.

Il centrocampista armeno secondo alcune voci potrebbe addirittura scegliere di ritirarsi. Oltre a questi 8 calciatori dell’Inter che sono a rischio addio c’è anche un’altra persona in bilico e si tratta dell’allenatore Simone Inzaghi. Da tempo ci sono rumours sul suo futuro ma una decisione verrà presa solo dopo l’incontro con la dirigenza la prossima settimana.