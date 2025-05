IlSole24Ore: “Niente Arabia, il futuro di Inzaghi sarà uno”

Molti tifosi dell’Inter si domandano quale futuro prenderà la panchina della squadra dopo la partita di questa sera contro il PSG per la finale di Champions League. Le voci delle scorse settimane sulle ricchissime offerte dall’Arabia Saudita a Simone Inzaghi hanno infatti destato un po’ di preoccupazioni ai tifosi nerazzurri.

Secondo quanto riportato da Carlo Festa, giornalista de Il Sole 24 Ore, però i sostenitori dell’Inter possono dormire sonni tranquilli perché è pronto il rinnovo per Inzaghi “Addio sirene saudite. Per Simone Inzaghi rinnovo di contratto con l’Inter, ora in scadenza 2026: si passerebbe al 2027 o 2028 con aumento di stipendio dagli attuali 6,5 milioni a 7-8 milioni”.

Se questa scelta dovesse essere confermata si tratterebbe di una lieta notizia per i tifosi nerazzurri che sperano di poter vedere Inzaghi ancora a lungo sulla loro panchina visto quanti ottimi risultati ha saputo collezionare in questi anni, specialmente le due finali di Champions League in appena tre anni.