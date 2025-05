Cosa fanno oggi gli eroi del Triplete dell’Inter del 2010

L’ultima Champions League vinta dall’Inter risale al 2010 con quell’annata indimenticabile che ha portato al Triplete vinto dalla squadra allora allenata da José Mourinho. Oggi i nerazzurri sfidano in finale il PSG a Monaco di Baviera per provare a rifare la storia: ma che fine hanno fatto i giocatori di quella squadra che ha vinto 15 anni fa?

Colui che ha reso così forte quel gruppo fu l’allenatore José Mourinho che oggi continua a sedere in panchina e attualmente è alla guida del Fenerbahce in Turchia dopo che ha allenato di nuovo in Serie A negli anni scorsi con la Roma. Ma sono tanti i giocatori che ancora oggi sono nel mondo del calcio.

JULIO CESAR E MAICON – Opinionisti per le gare di Champions League su Prime Video.

SAMUEL – Collaboratore tecnico di Lionel Scaloni, CT dell’Argentina.

CHIVU – Allenatore in Serie A con il Parma dopo anni alla guida della Primavera dell’Inter.

ZANETTI – Vicepresidente dell’Inter da parecchi anni, fin dopo il ritiro dal campo.

MATERAZZI – Dopo il ritiro è diventato “Ambassador” della Lega Serie A.

SANTON – Nel 2022 ha abbandonato i campi da calcio ad appena 31 anni per i troppi infortuni.

CAMBIASSO – Opinionista negli studi di Sky Sport soprattutto dopo le partite di Champions League.

THIAGO MOTTA – Allenatore in Serie A: esonerato a metà stagione dalla Juventus.

STANKOVIC – Allenatore (anche in Serie A con la Sampdoria) ora allo Spartak Mosca.

SNEIJDER – Ha allenato nei dilettanti in Olanda ed è anche opinionista sui canali olandesi RTL7 e in Italia per Prime Video.

PANDEV – Spesso ospite di Inter TV, il canale ufficiale del club.

ETO’O – Dal 2021 è presidente della Federazione calcistica del Camerun.

MILITO – Ricopre l’incarico di presidente del Racing Club, società argentina che lo ha lanciato nel mondo del calcio.

BALOTELLI – Attaccante ancora in attività: quest’anno era nella rosa del Genoa pur trovando poco spazio.

ARNAUTOVIC– Da giovanissimo nel 2010 vinse il Triplete con l’Inter e da due anni è tornato in nerazzurro per riprovare a vincere la Champions League.