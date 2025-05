Si apre con una bruttissima notizia la giornata dell’Inter e dei suoi tifosi. Lo storico ex presidente nerazzurro Ernesto Pellegrini, infatti, è morto all’età di 84 anni.

Dopo aver acquistato il club nerazzurro da Ivanoe Fraizzoli nel gennaio 1984, rendendosi protagonista di colpi di mercato sensazionali del calibro Rummenigge, Matthäus, Klinsmann e Brehme, era rimasto al timone del club fino al febbraio 1995, quando cedette la società a Massimo Moratti. Da presidente dell’Inter, Pellegrini ha conquistato lo scudetto dei record nella stagione 1988-1989 e due Coppa Uefa

Questa sera, nella finale di Champions League di Monaco contro il Psg, l’Inter scenderà in campo con il lutto al braccio. Il cordoglio dell’Inter per la scomparsa di Pellegrini: “Ci ha lasciato il Presidente Ernesto Pellegrini. Per undici anni ha guidato l’Inter con saggezza, onore e determinazione, lasciando una impronta indelebile nella storia del nostro Club. FC Internazionale Milano e tutto il popolo nerazzurro si stringono attorno ai suoi familiari”.