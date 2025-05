L’Inter disintegra il record sul fatturato: ECCO quota 600

In attesa dell’ultimo verdetto di questa stagione, che potrebbe consegnare all’Inter la quarta Champions League della sua storia, si può già tracciare un primissimo bilancio su quanto fatto quest’anno dai nerazzurri. Non solo in campo, dove la squadra di Simone Inzaghi è riuscita ad arrivare in fondo praticamente a tutte le competizioni, ma anche dal punto di vista economico.

Questo perché, alla luce di quanto emerso del report sui primi nove mesi della stagione, per l‘Inter si sta per chiudere una stagione da record. Come segnalato questa mattina da Tuttosport, il fatturato di quest’anno potrebbe superare non solo i 500 milioni, ma dovrebbe addirittura aggirarsi intorno ai 600. Un risultato straordinario alla luce dei 473 registrati la scorsa annata, che fanno riflettere il club sul possibile rifinanziamento del bond da 400 milioni in scadenza nel febbraio 2027.