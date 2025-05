Quanto sono costate le rose di Psg e Inter: stacco abissale

E’ giunto finalmente il grande giorno, quello inseguito da tutta una stagione dall’Inter e sognato per anni dai tifosi nerazzurri. Due anni dopo l’ultima volta ad Istanbul, la formazione interista si ripresenta in una finale di Champions League per inseguire il quarto successo della sua storia in questa competizione, davanti ad un Psg che questa coppa non l’ha mai vinta.

A tal proposito, mettiamo le due rose a confronto dal punto di vista economico. Partendo dai francesi, che nell’ultimo decennio si sono resi protagonisti di spese folli ad opera del qatariota Nasser Al-Khelaïfi, per costruire questo organico hanno speso ben 695,32 milioni. Confronto quasi inesistente con l’Inter che per allestire questa formazione ha invece investito 291,3, merito anche dei numerosi parametri zero arrivati in questi ultimi anni.

Se consideriamo invece la somme del valore economico di ogni singolo calciatore secondo gli ultimi parametri Transfermarkt, il Psg raggiunge i 925,5 milioni di euro, mentre l’Inter si porta 663,80 milioni. Ciò, oltre a sottolineare quanto esemplare sia stato il lavoro fatto sul mercato dai dirigenti nerazzurri, rivela quanto l’organico francese sia comunque più completo nelle alternative.

Guardando i singoli calciatori, a guidare la classifica è Lautaro Martinez quotato sui 95 milioni di euro. L’argentino ha staccato non solo Dembélé fermo a 75 milioni, ma anche Kvara che oggi ha raggiunto gli 80. 80 milioni anche per Barella e Bastoni, mentre Thuram viene valutato 75.