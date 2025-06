CASO Acerbi in Nazionale, Spalletti deluso: “Ne prendo atto”

Quest’oggi si è svolta la conferenza stampa di Luciano Spalletti, CT della Nazionale Italiana, in vista dei prossimi due impegni della selezione azzurra che giocherà contro Norvegia e Moldavia nelle prime due sfide di qualificazione ai Mondiali 2026. Il CT dell’Italia ha rivelato una grande notizia a sorpresa relativa ad un interista.

Si tratta di Francesco Acerbi che, secondo quanto riferito dallo stesso Spalletti, non avrebbe risposto alla convocazione in Nazionale. Queste le parole pronunciate dall’allenatore ex Inter e Napoli che mettono in luce tutto il suo rammarico per la decisione del difensore nerazzurro, probabilmente deluso dopo la sconfitta col PSG:

“Acerbi non ha risposto alla convocazione. Problema fisico? No, ha ripensato a ciò che è successo attorno a lui. Io lo avevo convocato per quanto fatto vedere in questo periodo. È vero che in fondo al campionato ci arriviamo tutti col fiato tirato, fare queste convocazioni non è stato facile ma dobbiamo mettere insieme tante di quelle cose…”.