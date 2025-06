Tuttosport: “L’Inter ha scelto l’allenatore per l’Under 23”

Dopo lo Scudetto vinto dalla formazione Primavera, l’Inter si prepara a puntare ancora di più sugli ottimi talenti che il suo settore giovanile sta riuscendo a lanciare negli ultimi anni e ha finalmente pronto il progetto “Seconda Squadra” che dovrebbe riuscire a partire ufficialmente nel corso dell’estate.

L’Inter Under 23 dovrebbe infatti essere la formazione di giovani nerazzurri che parteciperà al prossimo campionato di Serie C e come noto da tempo giocherebbe a Monza le sue partite interne. Secondo quanto riferito da Tuttosport questa mattina, sarebbe già anche stato scelto l’allenatore per questa squadra.

Si tratta di Stefano Vecchi, tecnico che conosce già bene l’ambiente dell’Inter visto che fino al 2018 ha allenato la formazione Primavera e nella stagione 2016/17 è stato chiamato anche per guidare ad interim la prima squadra nerazzurra. Negli ultimi anni ha fatto esperienza in Serie C allenando Sudtirol, FeralpiSalò e ora il Vicenza.