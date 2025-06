Duro confronto Frattesi-Inzaghi durante la finale PSG-Inter

Sono ore di grande rabbia e rammarico tra i tifosi dell’Inter per la pessima figura fatta ieri sera in finale di Champions League contro il PSG. I nerazzurri sono stati schiacciati 5-0 dai francesi e – stando alle ultime voci – il nervosismo sembra essere dilagato anche nel gruppo squadra dopo una prestazione così deludente.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, al termine della partita di Monaco di Baviera ci sarebbe stato un confronto acceso tra Davide Frattesi e l’allenatore Simone Inzaghi. “Perché non mi hai fatto entrare?”, è stata la domanda e il punto del dialogo tra i due tesserati dell’Inter dopo la sonora sconfitta col PSG.

Il centrocampista ex Sassuolo si è quindi lamentato con il suo allenatore per non essere stato inserito in campo nonostante le prestazioni molto positive del numero 16 nerazzurro nelle ultime partite di Champions League. Un problema tra i due che sarebbe però rientrato nel giro di poco tempo con un chiarimento.