Pio Esposito chiesto da 4 club di Serie A: il piano dell’Inter

Per molti è probabilmente uno dei migliori talenti del panorama calcistico italiano attuale e le sue ottime prestazioni nell’ultimo campionato di Serie B hanno portato le attenzioni di tante squadre anche di Serie A. Si sta parlando del valore di Francesco Pio Esposito, centravanti classe 2005 di proprietà dell’Inter.

Questa sera il giovane talento nerazzurro giocherà l’ultima gara con la maglia dello Spezia per questa stagione visto che scende in campo per la finale playoff contro la Cremonese e poi rientrerà alla base dal prestito. Nel frattempo ci sono 4 club di Serie A che lo hanno richiesto all’Inter per il prossimo campionato.

Si tratta di Bologna, Genoa, Torino e Parma, con soprattutto questi ultimi due che sono club molto interessati ad Esposito come riportato da TMW. L’Inter però vorrà prima valutarlo personalmente e poi sarà presa una decisione sul suo futuro: in ballo la permanenza in nerazzurro o un nuovo prestito.